به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ در روزگار شتاب و بی‌قراری، هنوز هستند کسانی که با دستانی آرام و دلی سرشار از عشق، حروف را جان می‌بخشند و روح هنر را به کلمات می‌دمند. آنان که سال‌ها با صبر و شوق، راه خوشنویسی را پیموده‌اند، امروز میراث‌دار فرهنگ و پرورش‌دهنده نسل تازه‌ای از عاشقان هنرند.

خوشنویسی هنر فرم‌دادن به نشانه‌هایی است که با دست‌نوشته می‌شوند و با چیدمان درست در کنار یکدیگر شکل می‌گیرند.

امروزه هنر خوشنویسی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است به‌گونه‌ای که در حرفه و صنعت‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. آثار هنری، تابلو‌های خطاطی شده همگی از هنر خوشنویسی بهره‌مند شده‌اند و این هنربیانگر پیشینه تاریخی ماست.

انجمن خوشنویسان مهاباد، جایی که جوهر قلم، روایتگر ذوق و هنر است و صدای چر‌خش قلم در سکوت کلاس می‌پیچد و اسعد خدایاری، خوشنویس نام آشنای مهابادی، از ۳۷ سال سابقه‌اش در این عرصه می‌گوید.

وی، از نوجوانی دل در گروی خوشنویسی داشته و این هنر را تمرین آرامش و نظم درون می‌داند.

اسعد خدایاری، استاد خوشنویسی با مدرک "فوق ممتاز" از انجمن خوشنویسان ایران، شاگردانش را با صبر و مهر، به دنیای زیبای خط می‌برد.

در هفته خوشنویسی، دیدار با چنین استادانی یادمان می‌آورد که زیبایی، هنوز در دل کاغذ جاری است.