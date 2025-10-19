پخش زنده
امروز: -
دو ایستگاه «شاهد» و «زینبیه» خط دو مترو اصفهان در آستانه بهره برداری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهردار اصفهان گفت: درچند هفته آینده هر دو ایستگاه زینبیه و شاهد خط دو مترو اصفهان آماده بهرهبرداری خواهد بود، اما برای رفع مشکل تأمین واگن، دولت لازم است به کمک شهرداری بیاید.
علی قاسمزاده در حاشیه بازدید از روند پیشرفت ایستگاههای شاهد و زینبیه خط دو مترو اصفهان تاکید کرد: در چند هفته آینده این دو ایستگاه در مرحله نخست خط دو متروی اصفهان به بهرهبرداری میرسد.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر با وجود شرایط سخت اقتصادی، طرح ها فعال است و بهسرعت بهسمت آمادهسازی حرکت میکنند، افزود: مشکل تأمین واگن همچنان بر سر راه شهرداری وجود دارد، چیزی که از اختیار شهرداری خارج است و لازم است در سطح ملی و به کمک دولت برطرف شود.
شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه در سفر اخیر رئیسجمهور به اصفهان، تلاش کردیم ضرورت طرح قطار شهری را به ایشان منتقل کنیم، ادامه داد: بهصورت شفاهی برای معاون رئیسجمهور توضیحات لازم داده شد، همچنین نامهای در این رابطه برای ایشان ارسال شده است.
علی قاسمزاده تاکید کرد: امیدوارم دولت بتواند قطارهای لازم را تأمین کند، چراکه تونل، کفسازی، ریلها و سازده دو ایستگاه شاهد و زینبیه آماده است و در نقطه ۹۰ درصدی قرار دارد.
خط ۲ قطار شهری اصفهان بهطول ۱۴.۵ کیلومتر شامل شانزده ایستگاه در حال اجراست و مسیر غربی_شمالشرقی شهر را پوشش میدهد و از ایستگاه مدرس نجفی در خیابان کهندژ آغاز و به ایستگاه دارک در شمال شرق اصفهان ختم میشود.