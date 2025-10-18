لیگ برتر فوتبال؛ تساوی ذوبآهن مقابل فولاد، پیروزی فجر سپاسی مقابل شمسآذر
دیدار تیمهای فوتبال شمس آذر مقابل فجر سپاسی شیراز و ذوب آهن برابر فولاد به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در ادامه رقابتهای هفته هفتم لیگ برتر فوتبال ۲ دیدار به صورت همزمان از ساعت ۱۸ در شهرهای قزوین و اصفهان آغاز شد.
نتایج آن به شرح زیر است:
تیمهای فوتبال ذوب آهن اصفهان و فولادخوزستان در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با تساوی یک بر یک به پایان رسید. ذوب آهن با این تساوی با ۸ امتیاز در جایگاه نهم جدول و فولاد نیز با ۶ امتیاز در رده چهاردهم ایستادند. در دیگر دیدار فجر با یک گل شمسآذر قزوین را شکست داد. فجر با این پیروزی با ۷ امتیاز در رده دوازدهم و شمسآذر نیز با ۳ امتیاز قعرنشین جدول لیگ برتر است.
ذوب آهن اصفهان یک - فولادخوزستان یک
گل: آرش قادری (۳۵) برای ذوب آهن / احسان محروقی (۵۹) برای فولاد
ترکیب ذوب آهن؛
داوود نوشی صوفیانی، آرش قادری، نادرمحمدی، عرفان قهرمانی، امیرحسین جدی، پدرام قاضی پور، حسن شوشتری، پویا مختاری، آرش مرتضوی، احسان پهلوان، امید لطیفی
ترکیب فولاد؛
حامد لک، علی نعمتی، ابوالفضل رزاقپور، محمد قریشی، سینا مریدی، پوریا سرآبادانی، سینا اسدبیگی، ساسان انصاری، یوسف مزرعه، گوستاوو بلانکو و احسان محروقی
تیمهای فوتبال شمس آذر قزوین و فجرسپاسی شیراز در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین به مصاف هم رفتند.
شمس آذر قزوین صفر - فجرسپاسی شیراز یک
گل: شروین بزرگ (۵۲) برای فجرسپاسی
ترکیب فجرسپاسی؛
علی غلامزاده، مهران موسوی، محمد آژیر، علی هلیچی، ساسان جعفریکیا، مسعود ریگی، محمود مطلقزاده، فرشید اسماعیلی، سعید زارع، حسین شهابی و شروین بزرگ.
ترکیب شمس آذر؛
علیرضا جعفرپور، محمد نژادمهدی، سهیل فداکار، امیرمحمد محکمکار، داریوش شجاعیان، مهدی ممیزاده، مهدی محمدی، هومن ربیعزاده، محمدجواد آزاده، سینا معظمیتبار، فرزین معاملهگری