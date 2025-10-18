معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:متقاضیان انصرافی نهضت ملی مسکن می‌توانند با بازگشت فرم «ج» به حالت سبز، دوباره مشمول دریافت خدمات و تسهیلات دولتی شوند؛ اقدامی که می‌تواند امکان بازگشت به طرح را برای افراد فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حبیب‌الله ظاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، از امکان انصراف متقاضیان از طرح نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: دستورالعمل اجرایی انصراف به ادارات‌کل استان‌ها و شهرهای جدید ابلاغ شده است.

وی افزود: پس از انصراف، فرم «ج» متقاضیان به حالت سبز بازمی‌گردد؛ به این معنا که این افراد در سوابق خود استفاده‌ای از امکانات دولتی نداشته‌اند و در آینده نیز می‌توانند در طرح‌های مشابه ثبت‌نام کنند.

ظاهرخانی گفت: انصراف از این طرح به دلایل مختلفی از جمله مشکلات مالی یا تغییر اولویت‌های سرمایه‌گذاری افراد انجام می‌شود.

او تأکید کرد که شرایط اقتصادی افراد بسیار متفاوت است و وزارت راه و شهرسازی به‌ویژه بر حمایت از دهک‌های پایین درآمدی متمرکز است تا آن‌ها به دلیل ناتوانی مالی از طرح کنار نروند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: برای اقشار با درآمد بالاتر که تصمیم به انصراف می‌گیرند، ادارات‌کل موظف هستند مبالغ پرداختی را در کوتاه‌ترین زمان بازگردانند.

به گفته وی، برای جلوگیری از انصراف قشر ضعیف، راهکارهایی چون تقسیط بهتر، تسهیلات تکمیلی و پشتیبانی اجتماعی در نظر گرفته شده است.

او خاطرنشان کرد: پیش‌تر بیشتر انصراف‌دهندگان از میان دهک‌های پایین جامعه بودند، اما با اصلاح برخی سیاست‌ها، این روند تا حد زیادی کنترل شده است.

وی با اشاره به اینکه از میان بیش از ۸۰۰ هزار متقاضی قطعاً تعدادی با مشکلات مواجه شده و انصراف داده‌اند، تصریح کرد که دولت تلاش دارد با ایجاد انعطاف‌پذیری، مسیر بازگشت را برای متقاضیان باز نگه دارد.