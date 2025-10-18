به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ،در هفته هفتم از رقابت‌های لیگ برتر ایران تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان و فولاد خوزستان در ورزرشگاه فولادشهر با قضاوت مصطفی‌بینش به مصاف هم رفتند.

در دقیقه ۱۶ این دیدار فولاد توسط یوسف مزرعه به گل رسید اما پس از بررسی تصاویر VAR این گل مردود اعلام شد تا بازی با تساوی بدون گل دنبال شود اما در دقیقه ۳۵ آرش قادری ذوب آهن را جلو انداخت.

در نیمه دوم و در دقیقه ۵۹، احسان محروقی موفق شد برای فولاد خوزستان گلزنی کند و کار را به تساوی بکشد .

در نهایت تلاش دو تیم در دقایق باقی مانده ثمری نداشت تا در نهایت و پس از ۹۰ دقیقه، بازی با تساوی یک بر یک به پایان برسد.