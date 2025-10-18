سفارت جمهوری اسلامی ایران، ضمن اعتراض شدید و رد قاطع اظهارات اخیر مدیرکل سرویس امنیتی بریتانیا (MI5) که در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۴ بیان شد، اتهامات بیاساس و خصمانه مندرج در این اظهارات، از جمله ادعاهای مربوط به دخالت جمهوری اسلامی ایران در به اصطلاح، «طرحهای مرگبار» یا «اقدامات تجاوزکارانه فرامرزی» را قاطعانه رد می کند. این ادعاهای بیپایه و غیرمسئولانه، بخشی از روند مستمر تحریف با هدف سوءنمایی سیاستهای جمهوری اسلامی ایران و مخدوش ساختن روابط دیپلماتیک دو جانبه است . همانطور که بارها در اطلاعیههای رسمی سفارت تأکید شده، دولت جمهوری اسلامی ایران هرگونه دخالت در اقدامات خشونتآمیز، آدم ربایی یا آزار و اذیت افراد در بریتانیا یا سایر نقاط را به طور قاطع رد میکند. این ادعاهای بدون مدارک، غیرقابل اعتماد بوده و با تعهد مستمر ایران به حقوق بین الملل، اصل برابری حاکمیتی و ترویج همزیستی مسالمت آمیز و همکاری بین المللی در تضاد است. این سفارت از دولت بریتانیا میخواهد از طرح یا تشدید اتهامات بیاساس خودداری کند و به جای آن، رویکردی مسئولانه و سازنده مبتنی بر گفتوگو و احترام متقابل اتخاذ کند تا نگرانیهای امنیتی مشترک از طریق روشهای قانونی و دیپلماتیک حل و فصل شود. سفارت جمهوری اسلامی ایران بارها بر آمادگی خود برای مشارکت در چنین گفتوگویی تأکید کرده و تعهد خود به رعایت هنجارهای بینالمللی و ترویج روابط مسالمتآمیز بینالمللی را مجدداً اعلام میدارد.