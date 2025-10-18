پخش زنده
سرپرست مرکز بهداشت کیش از مهر و موم واحد غیرمجاز دندانپزشکی در کیش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر محمد رضانیا، افزود: واحد غیرمجاز دندانپزشکی، با حضور بازرسان مرکز بهداشت و همکاری ماموران اداره اماکن فرماندهی انتظامی ویژه، شناسایی و مهر و موم شد.
او افزود: در راستای نظارت مستمر بر مراکز ارائهدهنده خدمات سلامت و به منظور حفظ ایمنی و سلامت، واحد غیرمجاز دندانپزشکی به دلیل نداشتن مجوزهای قانونی لازم برای فعالیت و نبود دندانپزشک، شناسایی و مهر و موم شد.
دکتر رضانیا بر لزوم رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی و درمانی در مراکز درمانی تأکید کرد و افزود: فعالیت هرگونه واحد دندانپزشکی یا درمانی بدون دریافت مجوزهای رسمی و نظارت کارشناسان بهداشت، تهدیدی جدی برای سلامت عمومی محسوب میشود و مرکز بهداشت کیش در برخورد با متخلفان قاطعانه عمل خواهد کرد.
سرپرست مرکز بهداشت کیش از ساکنان و گردشگران خواست با مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی یا فعالیت غیرمجاز در مراکز درمانی، موضوع را با سامانه شکایات ۱۹۰ اطلاع دهند.
دکتر رضانیا، خاطرنشان کرد: مراکز درمانی دارای مجوز، باحضور کارشناسان بهداشتی مرکز بهداشت کنترل میشوند تا نحوه خدمات رسانی آنها منطبق بر استانداردهای ایمنی و بهداشتی باشد.