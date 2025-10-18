به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم فوتبال نوجوانان ایران امروز در نخستین بازی دوستانه خود در اردوی قرقیزستان به مصاف تیم زیر ۱۷ سال میزبان رفت.

در این مسابقه که در ورزشگاه دولن اومورزاکوف بیشکک برگزار شد، شاگردان ارمغان احمدی با ارائه نمایشی برتر حریف خود را با نتیجه چهار بر صفر شکست دادند.

نیمه اول این مسابقه با تک گل جعفر اسدی در دقیقه ۷ به سود ایران به پایان رسید. با این حال در نیمه دوم با ترکیبی متفاوت نوجوانان کشورمان توسط محمد قاسمی (۴۶ و ۸۴) و عباس رفیع (۵۰) سه بار دیگر دروازه میزبان را باز کردند تا اولین بازی بین‌المللی خود را با بردی پرگل پشت سر بگذارند.

در نیمه اول ابوالفضل حسینی، ماهان افروزیانی، علی اصغرزاده، پویا اسمی، محمدعلی رهنما، طا‌ها کاویانی، جعفر اسدی، پویا جعفری، امیرضا ولی پور، ماهان بهشتی و امیرمحمد افراسیابی برای ایران به زمین رفتند.

در نیمه دوم نیز مرتضی تدینی، امیرمحمد زارعی، سام گلگون، عباس رفیع، یاسان جعفری، محمد بی نیاز، امیرحسین حاج علی اکبری، محمد قاسمی، امیرعلی خادمی، امیرطاهامحمدی و امیرحسین طایفه در ترکیب ایران قرار گرفتند.

دومین دیدار ۲ تیم دوشنبه، ۲۸ مهر برگزار می‌شود.