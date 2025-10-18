به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، این رقابت‌ها با هدف تشکیل اردوی آماده سازی برای حضور در نخستین دوره مسابقات قهرمانی جهان در رده سنی زیر ۲۱ سال (امید) با قضاوت داوران در خانه تکواندو برگزار شد و در پایان نفرات برتر جواز حضور در اردوی آماده سازی را در دو گروه بانوان و آقایان کسب کردند.

بر همین اساس در گروه بانوان؛ ساینا کریمی، روژان گودرزی، مبینا نعمت زاده، مبینا بخشی نژاد، پونه جعفر صالحی، فرشته فتحی، الهام حقیقی، سارا صوفی، ساغر مرادی، نیکی یوسفی، غزال هوشمند و هستی محمدی به اردوی تیم ملی راه یافتند.

همچنین در گروه آقایان مهدی رزمیان، امیرمحمد نصیراحمدی، متین بهاری، ابوالفضل زندی، سامان ضیایی، متین رنجگر، طا‌ها رحمانی، امیرعباس رهنما، متین رضایی، سید محمد نیما نورمحمدیامین کریمی، رادین زینالی، امیر رضا غلامی، امیرحسین سلیمی، امیرمحمد اشرافی و محمد علیزاده به تمرینات تیم ملی دعوت شدند.

کادر فنی تیم‌های ملی در این رده سنی متعاقبا معرفی خواهد خواهد شد.

رقابت‌های تکواندو زیر ۲۱ سال جهان، آذر به میزبانی کنیا برگزار خواهد شد.