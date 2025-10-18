پخش زنده
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و گروه مپنا با امضای یک تفاهمنامه جامع، همکاری مشترکی را در زمینههای علمی، پژوهشی، فناوری و اجرایی آغاز کردند؛ تفاهمی که با هدف ارتقاء کیفیت زیرساختها و بهرهگیری از فناوریهای نوین در حوزه انرژی و ساختمان منعقد شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در مراسمی ، تفاهمنامه همکاری مشترک میان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و گروه صنعتی مپنا به امضا رسید.
این تفاهمنامه به امضای غزال راهب، رئیس مرکز تحقیقات، و محمد اولیاء، مدیرعامل گروه مپنا رسید و با هدف ارتقای سطح کیفی مأموریتهای مشترک در حوزههای ساختمان، حملونقل، انرژی و فناوری منعقد شد.
بر اساس این تفاهمنامه، طرفین متعهد به همکاری در تدوین و بهروزرسانی مقررات و آییننامههای مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر در ساختمانها شدهاند.
استفاده از انرژی خورشیدی، بومیسازی ساختمانهای کممصرف، و پیادهسازی الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان از جمله محورهای همکاری اعلام شدهاند.
همچنین توسعه فناوریهای نوین در حوزه شارژ خودروهای برقی و بهکارگیری تجهیزات هوشمند ساختمانی و جادهای از موضوعات مورد توافق است.
پایش و بهینهسازی مصرف انرژی در ساختمانهای عمومی و تخصصی و ارتقای آسایش حرارتی از دیگر محورهای همکاری است.
بر اساس مفاد تفاهمنامه، امکانسنجی برای صدور گواهینامههای فنی محصولات تکنولوژیک، توسعه ساختمانهای الگویی دانشبنیان و استفاده از انرژیهای پاک مانند زمینگرمایی نیز پیشبینی شده است.
در بخش آموزش و ارتقاء دانش تخصصی نیز، برنامهریزی برای برگزاری کارگاهها، نشستهای تخصصی، سمینار و همایشهای مشترک در دستور کار قرار گرفته است.
این تفاهمنامه در چارچوب اسناد بالادستی و اساسنامههای طرفین تنظیم شده و قابلیت توسعه در سایر حوزههای مرتبط را نیز دارد.
مرکز تحقیقات اعلام کرد روند اجرایی تفاهمنامه بهزودی با تعریف طرح های مشترک آغاز خواهد شد.