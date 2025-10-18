پخش زنده
در نشست کمیته سلامت اداری سازمان ملی زمین و مسکن، عضو هیئت مدیره با تأکید بر نقش حیاتی شفافیت و امانتداری در مدیریت اراضی ملی، خواستار برخورد قاطع با مصادیق تعارض منافع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، میلاد امینی، عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن در نشست کمیته سلامت اداری، اراضی در اختیار سازمان را متعلق به مردم دانست و بر امانتداری در مدیریت این داراییها تأکید کرد.
وی تعارض منافع را از تهدیدهای جدی سلامت اداری برشمرد و گفت که چنین خطاهایی کل ساختار سازمان را تحتتأثیر قرار میدهد.
امینی افزود: مصادیق شناساییشده تعارض منافع تنها مختص این سازمان نیست و در هر نهاد مشابهی میتواند رخ دهد.
در این نشست، گزارشی از شیوهنامه شفافیت و مقابله با تعارض منافع ارائه و بررسی شد.
حاضران بر ضرورت اجرای دقیق این شیوهنامه و آموزش کارکنان برای شناسایی موقعیتهای پرخطر تأکید کردند.
تأسیس سازوکارهای نظارتی و ایجاد بستر گزارشگیری درونی از دیگر راهکارهای مطرحشده در جلسه بود.
این اقدام در راستای تقویت سلامت اداری، افزایش اعتماد عمومی و کاهش زمینههای فساد در مدیریت اراضی دولتی دنبال میشود.