استان ایلام در مسابقات دواتلون امدادی تیمی دختران در هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر، به مقام قهرمانی رسید.

ایلام، قهرمان المپیاد استعداد‌های برتر دواتلون امدادی تیمی دختران کشور

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات دواتلون دختران در هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر با برگزاری رقابت امدادی تیمی امروز ۲۶ مهر پیگیری شد.

۱۲ استان با ترکیب تیم ۴ نفره در بخش امدادی تیمی به رقابت پرداختند که در پایان استان ایلام به مقام قهرمانی دست یافت. استان اصفهان در جایگاه دوم قرار گرفت و استان آذربایجان شرقی بر سکوی سوم این دوره از مسابقات ایستاد.

مسافت این مسابقه شامل یک کیلومتر دو، ۲/۶ کیلومتر دوچرخه سواری و مجددا ۵۰۰ متر دو بود که هر چهار ورزشکار حاضر در تیم ها، با انجام هر سه بخش در این مسابقات شرکت کردند.

در پایان این مراسم از افرا اسدی به عنوان مربی نمونه اخلاق و فاطمه روزبهانی ورزشکار نمونه اخلاق از استان همدان نیز تجلیل شد.