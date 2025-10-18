حاجیه نور بانو قبادی مادر شهید علی نوری دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مادر شهید والامقام علی نوری پس از سالها رنج دوری به فرزند شهیدش پیوست.

به‌همین مناسبت مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان ، در پیامی درگذشت «حاجیه نور بانو قبادی» مادر شهید والامقام «علی نوری» در شهرستان نورآباد را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت قنبری به این شرح است:

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ

إنّا لله وإنّا إلیهِ رَاجعُون

خانواده محترم شهید والامقام «علی نوری»

خبر درگذشت مرحومه مغفوره شادروان «حاجیه نور بانو قبادی» مادر بزرگوار شهید والامقام «علی نوری»، از نمونه‌های صبر و ایثار، موجب تأثر و تألم خاطر گردید.

مادری که خالصانه و برای رضایت حضرت حق، عزیزترین سرمایه‌ی خویش را در دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی فدا نمود تا حافظ و پاسدار نظام و میهن اسلامی مان باشد.

مصیبت درگذشت این مادر فداکار را به خانواده ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزدمنان علو درجات برای آن بانوی مومنه و صبر و شکیبایی برای بازماندگان مسئلت می‌نماییم.

خداوند رحمان، پاداش صبر و بردباری مادر شهیدان حماسه آفرین را در سرای جاودان، با فضل و کرم خویش به وی عطا فرماید.