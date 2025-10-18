پخش زنده
آیین تجلیل از برترینهای زیست بوم فناوری و نواوری در چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری در این آیین از راهاندازی مراکز تخصصی نوآوری در حوزههای اولویتدار از جمله مرکز توسعه هوش مصنوعی و فناوریهای دیجیتال خبر داد.
اسماعیل پیرعلی افزود: این مرکز با هدف ارتقای توانمندیهای مهارتی، آموزشی و کاربردی در حوزه هوشمندسازی و فناوریهای نوین طراحی شده و تلاش میشود زیرساختهای لازم برای آموزش، پژوهش و تجاریسازی ایدههای فناورانه فراهم شود.
آیین تجلیل از برگزیدگان زیستبوم فناوری و نوآوری پارک برگزار شد و از فعالان و شرکتهای موفق حوزه فناوری و نوآوری تقدیر به عمل آمد.