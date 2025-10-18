به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، استاندار بر اهمیت همدلی و انسجام مدیران و نمایندگان، پیگیری مستمر مصوبات شورا و سفر معاون رئیس‌جمهور، مدیریت هزینه‌ها، شفافیت مالی، اولویت‌بندی طرح‌ها و استفاده از ظرفیت‌های اعتباری و مالی تأکید کرد.

جهفر مردانی همچنین خواستار فعال‌سازی کارگروه‌های تخصصی، هدایت پژوهش‌ها به حل مسائل توسعه‌ای، مولدسازی املاک مازاد و جذب سرمایه‌گذاران برای پروژه‌های نیمه‌تمام شد و تأکید کرد تحقق اهداف توسعه‌ای استان تنها با هم‌افزایی مدیران و همراهی مردم امکان‌پذیر است.