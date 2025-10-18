استاندار آذربایجان‌غربی از عملکرد راه و شهرسازی در حمایت از سرمایه‌گذاران و تامین زمین برای این بخش تقدیر کرد.

تقدیر استاندار از عملکرد راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا رحمانی در آیین بهره‌برداری مرکز ساخت و تولید طلا و جواهر در ارومیه اظهار داشت: تامین زمین برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و حمایت از این بخش عملکرد خوبی است که راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی در این راستا عملکرد قابل تقویری دارد.

وی ادامه داد: تامین زمین برای توسعه بخش صنعت و تحرک بیش از پیش این بخش از جمله دستاورد‌هایی است که راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی توانسته عملکرد قابل توجهی را داشته باشد.

واگذاری اراضی با کاربری‌های تولیدی و صنعتی جهت تسهیل در امور سرمایه گذاری با هدف رونق فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی در اولویت راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی قرار دارد.

تاکنون در آذربایجان‌غربی بیش از ۱۰۰ هکتار زمین به صاحبان طرح‌های سرمایه‌گذاری و تولیدکنندگان واگذار شده است.