تقدیر استاندار از عملکرد راه و شهرسازی آذربایجانغربی
استاندار آذربایجانغربی از عملکرد راه و شهرسازی در حمایت از سرمایهگذاران و تامین زمین برای این بخش تقدیر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا رحمانی در آیین بهرهبرداری مرکز ساخت و تولید طلا و جواهر در ارومیه اظهار داشت: تامین زمین برای اجرای طرحهای سرمایهگذاری و حمایت از این بخش عملکرد خوبی است که راه و شهرسازی آذربایجانغربی در این راستا عملکرد قابل تقویری دارد.
وی ادامه داد: تامین زمین برای توسعه بخش صنعت و تحرک بیش از پیش این بخش از جمله دستاوردهایی است که راه و شهرسازی آذربایجانغربی توانسته عملکرد قابل توجهی را داشته باشد.
واگذاری اراضی با کاربریهای تولیدی و صنعتی جهت تسهیل در امور سرمایه گذاری با هدف رونق فعالیتهای اقتصادی و اشتغالزایی در اولویت راه و شهرسازی آذربایجانغربی قرار دارد.
تاکنون در آذربایجانغربی بیش از ۱۰۰ هکتار زمین به صاحبان طرحهای سرمایهگذاری و تولیدکنندگان واگذار شده است.