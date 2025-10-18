به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ حمیدرضا بهاروند گفت: در پی اعلام وقوع تیراندازی با سلاح شکاری به‌سوی یک پزشک در یکی از مناطق مسجدسلیمان، بلافاصله موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی ادامه داد:کارآگاهان پلیس آگاهی از همان لحظات نخست تحقیقات تخصصی خود را آغاز کرده‌اند و اقدامات شناسایی و اطلاعاتی برای دستگیری عامل حادثه ادامه دارد.

سرهنگ بهاروند خاطرنشان کرد: نتیجه اقدامات و جزئیات بیشتر متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.