فرمانده انتظامی مسجدسلیمان از از آغاز شناسایی عامل تیراندازی به یک پزشک در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ حمیدرضا بهاروند گفت: در پی اعلام وقوع تیراندازی با سلاح شکاری بهسوی یک پزشک در یکی از مناطق مسجدسلیمان، بلافاصله موضوع بهصورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی ادامه داد:کارآگاهان پلیس آگاهی از همان لحظات نخست تحقیقات تخصصی خود را آغاز کردهاند و اقدامات شناسایی و اطلاعاتی برای دستگیری عامل حادثه ادامه دارد.
سرهنگ بهاروند خاطرنشان کرد: نتیجه اقدامات و جزئیات بیشتر متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.