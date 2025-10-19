به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، سید مهدی رحمتی، سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد پس از پیروزی برابر پرسپولیس در نشست خبری، اظهار داشت: ابتدا خدا را شاکرم که هیچگاه من را تنها نگذاشته است. همچنین از مسعود عبدی، مالک باشگاه، تشکر ویژه دارم؛ کمتر مدیری را می‌توان یافت که پس از سه شکست متوالی، همچون ایشان ثابت‌قدم و پشت بازیکنان و کادرفنی بایستد، کمبود‌ها را برطرف کند و تیم را حمایت نماید. ثمره این همراهی را امروز در میدان دیدیم.

وی ادامه داد: از تمام اعضای باشگاه که در پشت صحنه با تلاش خالصانه کار می‌کنند، از جمله تدارکات، کادر پزشکی، ماسورها، رسانه و سایر عوامل، صمیمانه قدردانی می‌کنم. همچنین از هواداران که از دقیقه یک تا پایان بازی جو فوق‌العاده‌ای ایجاد کردند و تیم را تشویق کردند، تشکر ویژه دارم. انرژی مثبت آنها باعث شد بازیکنان ما تمام توان خود را برای کسب پیروزی به کار گیرند و گل دقیقه ۹۴ حاصل این حمایت بود.

رحمتی درباره عملکرد تیمش، گفت: تیم پرسپولیس تیمی بسیار قدرتمند و دارای مهره‌های باکیفیت است. ما بازی را طبق برنامه‌ریزی‌های آنالیز شده آغاز کردیم، توپ‌های زیادی به دست آوردیم و فرصت‌های گلزنی ایجاد کردیم. بازیکنانم، چه آنهایی که فیکس بودند، چه جایگزین‌ها و حتی بازیکنانی که فرصت بازی نداشتند، همگی یکدل و با انگیزه کامل برای کسب سه امتیاز تلاش کردند.

سرمربی خیبر افزود: در نیمه دوم نیز موقعیت‌های خوبی داشتیم و حتی می‌توانستیم گل‌های بیشتری به ثمر برسانیم، اما کمبود تجربه و جو بازی مانع از آن شد. با این حال، بازیکنان با تمرکز و تلاش تمام، موفق شدند دفاع محکم خود را حفظ کرده و در ضدحملات خطرناک ظاهر شوند. اضافه شدن مرادی به جمع ما نیز بسیار مفید بود و توانست در هماهنگی سریع با تیم، گل دوم را به ثمر برساند.

وی همچنین به رقابت سالم در بین دروازه‌بانان تیم اشاره کرد و گفت: داشتن چند دروازه‌بان باکیفیت باعث رشد همدیگر می‌شود. دیناروند و پورحمیدی با تمرین جدی و تمرکز بالا، هر دو آماده و باانگیزه هستند و این رقابت سالم به نفع تیم تمام می‌شود.

رحمتی درباره داوری بازی، افزود: قضاوت داوران به‌ویژه حیدری و تیم VAR بسیار خوب بود. با توجه به حجم فشار و جو مسابقه، عملکرد آنها قابل تقدیر بود و نقش مهمی در جریان عادلانه بازی داشت. این تیم جسور، جنگجو و با انگیزه است و امیدوارم روند فعلی را حفظ کنیم. خیبر لیاقت بیشتری دارد و ما همچنان برای رسیدن به اهداف بزرگ‌تر تلاش خواهیم کرد.