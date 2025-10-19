اولین حضور ایران پس از انقلاب اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل، در سال ۱۳۵۹ و با سخنرانی محمدعلی رجایی رقم خورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ اولین حضور ایران پس از انقلاب اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل، در سال ۱۳۵۹ و با سخنرانی محمدعلی رجایی، نخست‌وزیر وقت جمهوری اسلامی ایران رقم خورد.

این حضور تاریخی در شرایطی انجام شد که جنگ تحمیلی توسط رژیم بعث عراق علیه ایران آغاز شده بود. شهید رجایی با حضور در شورای امنیت سازمان ملل و سخنرانی علیه رژیم بعث عراق، جنگ را نتیجه تجاوز این رژیم دانست و از جامعه جهانی خواست تا در برابر این تجاوز بایستند.

این سخنرانی شهید رجایی که در آن هنگام به‌طور نشسته از جایگاه هیئت ایرانی و نه از تریبون مشخص، انجام شد، یکی از به یاد ماندنی‌ترین نطق‌های مقامات ایران در تاریخ سازمان ملل بود.

