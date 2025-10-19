پخش زنده
اسامی فیلمهای کوتاه راه یافته به بخش هوش مصنوعی مسابقه بینالملل چهلودومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فهرست ۱۵ فیلم کوتاه هوش مصنوعی راه یافته به بخش بینالملل این دوره جشنواره به شرح زیر اعلام شد:
مورچه و طعمه / هیون یو کیم / کره جنوبی
به خانه رسیدن / ژیشیانگ یه / چین
کبوتر سفید/ برکای الک / ترکیه
دره/ خوآن زبال / آرژانتین
آخرین بطری/ آکورسیو گرافئو / ایتالیا
خوب، بد و خونخوار – چهار سوار / جان کالنینگ / ایالات متحده
سپیدهدم / لی شو / چین
فراتر از قلم / لیو سییوان / چین
یک سگ، یک پسر / کیمی لو / چین
پاکیزه / ییهانگ یانگ / چین
غبار در آفتاب / گه فنگ / چین
سباستین در رویا /امجی ژنگ / چین
شبان / البرز پورصیاد / ایران
آخرین جرم / محمد امین صمدی / ایران
پست اکستینشنیسم / محمد امین طروقی / ایران
چهلودومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشهورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایرانمال تهران برگزار خواهد شد.