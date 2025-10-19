به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فهرست ۱۵ فیلم کوتاه هوش مصنوعی راه یافته به بخش بین‌الملل این دوره جشنواره به شرح زیر اعلام شد:

مورچه و طعمه / هیون یو کیم / کره جنوبی

به خانه رسیدن / ژی‌شیانگ یه / چین

کبوتر سفید/ برکای الک / ترکیه

دره/ خوآن زبال / آرژانتین

آخرین بطری/ آکورسیو گرافئو / ایتالیا

خوب، بد و خونخوار – چهار سوار / جان کالنینگ / ایالات متحده

سپیده‌دم / لی شو / چین

فراتر از قلم / لیو سی‌یوان / چین

یک سگ، یک پسر / کی‌می لو / چین

پاکیزه / یی‌هانگ یانگ / چین

غبار در آفتاب / گه فنگ / چین

سباستین در رویا /‌ام‌جی ژنگ / چین

شبان / البرز پورصیاد / ایران

آخرین جرم / محمد امین صمدی / ایران

پست اکستینشنیسم / محمد امین طروقی / ایران

چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشه‌ورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران برگزار خواهد شد.