نمایش آثار چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران از امروز در ۹ سالن پردیس سینمایی مجموعه ایران مال آغاز میشود.
به گزارش خبرگزای صدا و سیما بخشهای مختلف جشنواره شامل سینمای ملی ایران، بینالملل و بخشهای جنبی است. در بخش سینمای ایران و بخش فیلمهای داستانی ۵۷ اثر حضور دارد. در بخش انیمیشن ۲۰، تجربی ۲۰، مستند ۲۱، بخش فیلمهای اقتباسی ۳۵ اثر و عکس ۵۳ اثر که شامل تک عکس و مجموعه عکس است.
در بخش بینالملل نیز ۸۴ اثر از ۵۵ کشور در جشنواره حضور دارند. همچنین بخشهای جنبی و خارج از مسابقه دارای اهمیت زیادی هستند. این بخشها شامل ۲۰ نشست تخصصی با اساتید به نامی هستند و تلاش شده با نگاهی تخصصی از افراد دعوت شود. دو سانس اول مختص فیلمسازی و دو سانس بعدی بینارشتهای و در حوزه ادبیات، شعر، داستاننویسی و ... است.
چهلو دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایرانمال تهران برگزار خواهد شد.