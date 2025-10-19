پخش زنده
بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر بر تلاش کشورش برای پایان دادن به وضعیت فاجعهبار سودان تأکید کرد و گفت قاهره اهمیت ویژهای برای تحولات این کشور قائل است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عبدالعاطی در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه مالدیو افزود: مصر به دنبال رسیدن به آتشبس انسانی و توقف فوری درگیریهاست تا زمینه برای روند سیاسی فراگیر با مشارکت همه طرفها فراهم شود.
وی همچنین گفت عبدالفتاح السیسی رئیسجمهور از عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای حاکمیتی سودان برای سفر به مصر دعوت کرده است و حمایت کامل قاهره را از دولت و نهادهای سودانی به ویژه ارتش این کشور اعلام کرده است.
وزیر خارجه مصر افزود: السیسی در دیدار با البرهان، بر ضرورت پایان دادن به جنگ که موجب نابودی داشتههای ملت سودان شده، تاکید کرده است.
عبدالعاطی هشدار داد که ادامه جنگ همه چیز را تهدید میکند و تأکید کرد باید هرچه سریعتر به آن پایان داد؛ همچنین تحقق آتشبس انسانی و رفع محاصره شهر الفاشر که بیش از یک و نیم سال ادامه دارد ضروری است.
وی خواستار تسهیل ورود کمکهای انسانی به سراسر سودان، توقف ورود سلاح از خارج و آغاز فرایند سیاسی فراگیر شد.
طبق گزارشها، جنگ میان ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع سودان از آوریل ۲۰۲۳ باعث مرگ دهها هزار نفر و آوارگی میلیونها تن شده و شهر الفاشر شاهد تخریب گسترده بر اثر بمباران بوده است.
بر اساس برآورد سازمان ملل، حدود نیمی از جمعیت غیرنظامی محاصره شده شهر الفاشر یعنی ۲۶۰ هزار نفر کودک هستند که تقریبا تمامی آنها از دریافت کمکهای خارجی محروم شدهاند.