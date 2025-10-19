به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ بر اساس پیش‌ببنی سازمان هواشناسی، امروز در ارتفاعات گلستان و خراسان شمالی رگبار پراکنده باران و در برخی مناطق شرق و شمال هرمزگان و جنوب کرمان در بعد از ظهر افزایش ابر و وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک رخ خواهد داد.

هشدار نارنجی برای جنوب غرب کرمان و شمال هرمزگان صادر شده است. احتمال طغیان رودخانه‌ها، جاری شدن روان‌آب، صاعقه، و خسارت به محصولات کشاورزی نیز در این مناطق وجود دارد.

توصیه شده مردم از بر پا کردن چادر‌های مسافرتی و توقف درحاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند.