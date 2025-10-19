پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان گرمه گفت: در جریان گشت و پایش مشترک نیروهای یگان حفاظت محیطزیست گرمه و قرقبانان منطقه کوه بهار، یک شکارچی غیرمجاز پیش از هرگونه اقدام به شکار شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، کاظم شاکری گفت: از متخلف یک قبضه سلاح شکاری تکلول دارای مجوز، هشت عدد فشنگ غیرمجاز (پاره) و یک عدد کولهپشتی کشف و ضبط شد.
وی افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضایی، صورتجلسه تخلف تنظیم و متهم برای سیر مراحل قانونی به مقام محترم قضایی تحویل شد.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست گرمه در پایان با قدردانی از همکاری مأموران و قرقبانان منطقه تأکید کرد: با هرگونه شکار و صید غیرمجاز در محدوده شهرستان برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.