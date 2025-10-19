پخش زنده
«سجاد براتی بنی «به عنوان یکی از ۲ نماینده چهارمحال و بختیاری در مرحله نهایی مسابقات سراسری قرآن در رشته دعاخوانی حضور دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مرحله نهایی چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخشهای آوایی و نغماتی از تا ۵ آبانماه با حضور ۳۳۰ نفر در دو بخش رقابتی بانوان و آقایان به میزبانی شهر سنندج و با شعار «قرآن؛ کتاب وحدت» برگزار میشود.
از چهارمحال و بختیاری «سجاد براتی بنی» از شهرستان بن در رشته دعاخوانی و «مطهره فاتحی» از شهرستان فرخشهر در رشته حفظ ۲۰ جز قرآن کریم به مرحله نهایی این مسابقات به عنوان بزرگترین و مهمترین رویداد قرآنی جمهوری اسلامی راه یافته و در این صحنه پرافتخار در استان کردستان حضور دارند.
بر طبق زمانبندی اعلام شده دبیرخانه مسابقات سراسری قرآن، نماینده استان در رشته دعاخوانی به اجرا خواهد پرداخت و نماینده رشته حفظ در بخش بانوان نیز یکم آبانماه به رقابت با حفاظ برتر کشور میپردازد.