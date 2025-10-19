به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، شهردار بجنورد، در حاشیه بازگشایی گفت: این مسیر که از مهم‌ترین محور‌های شرقی-غربی شهر محسوب می‌شود، نقش بسزایی در کاهش بار ترافیکی و تسهیل عبور و مرور خواهد داشت.

مهندس کشمیری با اشاره به حمایت شورای اسلامی شهر در جبران خسارات وارده به املاک واقع در مسیر تعریض گفت: در راستای تقدیر از همکاری شهروند محترمی که ملک ایشان در مسیر تعریض قرار گرفته، با نظر مساعد شورا، ۳۰ درصد بیشتر از ضوابط تفصیلی به ایشان تسهیلات تعلق گرفته است.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت شهروندان در اجرای پروژه‌های عمرانی افزود: حضور من در این مراسم، علاوه بر ارائه گزارش عملکرد، برای قدردانی ویژه از مالکینی است که با همکاری مؤثر خود، مسیر اجرای این پروژه را هموار کردند.

در پایان، مهندس کشمیری از همه شهروندانی که املاکشان در مسیر‌های بازگشایی قرار دارد، درخواست کرد: با اطمینان خاطر از اینکه حقوق مالکانشان به‌طور کامل توسط شهرداری رعایت و جبران خواهد شد، ما را در اجرای این مأموریت مهم شهر یاری کنند.