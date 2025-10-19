به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، عنایت‌الله انصاری فرد گفت: این مسیر جدید پروازی به دنبال درخواست حدود ٧٠٠ نفر از مهندسین، تکنسین‌ها و کارگران شریف شاغل در عسلویه که بومی استان هستند و پیگیری‌های نماینده مردم استان در مجلس، استاندار برای نخستین بار در فرودگاه یاسوج برقرار می‌شود.

وی اظهار کرد: این مسیر جدید پروازی که تحت عنوان طرح اتصال پایتخت طبیعت ایران به پایتخت انرژی ایران کلید خورد از ۹ آبان‌ماه امسال در روز‌های جمعه توسط شرکت هواپیمایی ماهان انجام می شود.