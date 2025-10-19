برقراری پرواز یاسوج به عسلویه و بالعکس
مدیر فرودگاه یاسوج از برقرار پرواز یاسوج به عسلویه برای نخستین بار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، عنایتالله انصاری فرد گفت: این مسیر جدید پروازی به دنبال درخواست حدود ٧٠٠ نفر از مهندسین، تکنسینها و کارگران شریف شاغل در عسلویه که بومی استان هستند و پیگیریهای نماینده مردم استان در مجلس، استاندار برای نخستین بار در فرودگاه یاسوج برقرار میشود.
وی اظهار کرد: این مسیر جدید پروازی که تحت عنوان طرح اتصال پایتخت طبیعت ایران به پایتخت انرژی ایران کلید خورد از ۹ آبانماه امسال در روزهای جمعه توسط شرکت هواپیمایی ماهان انجام می شود.
مدیر فرودگاه یاسوج اضافه کرد: شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران با مهیا کردن همه امکانات و تجهیزات لازم در تمامی فرودگاههای کشور به ویژه در فرودگاه یاسوج آمادگی کامل برای اعزام و پذیرش مسافران گرامی در مسیرهای داخلی و بین المللی را بهصورت شبانه روزی دارد و در جهت رفاه حال مردم شریف کشور عزیزمان ایران گام برمیدارد.