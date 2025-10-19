به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،سرهنگ سیدسعید عزیزی گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع درگیری در پایگاه اورژانس ۱۱۵ روستای ینگه‌قلعه، بلافاصله مأموران انتظامی بخش قوشخانه به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد یکی از پرسنل اورژانس حین انجام وظیفه مورد حمله فردی قرار گرفته و دچار جراحت شده است.

سرهنگ عزیزی گفت: با اقدام سریع مأموران و هماهنگی دستگاه قضایی، ضارب در کمتر از چند ساعت شناسایی و دستگیر شد و برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شیروان در پایان با تأکید بر حمایت از نیرو‌های امدادی و خدماتی گفت: پلیس با هرگونه رفتار خشونت‌آمیز علیه کارکنان خدمات‌رسان و امدادی برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.