مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان گفت: تا پایان امسال، ۵۰۰۰ سامانه خورشیدی ۵ کیلوواتی جدید در سطح استان نصب خواهد شد و پیش بینی میشود ظرف یک تا دو سال آینده، ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر استان به ۱۰۰۰ مگاوات برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد رییسی با بیان اینکه استان سیستان و بلوچستان در نصب سامانههای خورشیدی حمایتی پنج کیلوواتی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است، اظهار کرد: تاکنون ۴۷۰۰ سامانه خورشیدی پنج کیلوواتی در استان به بهرهبرداری رسیده است که سهم قابل توجهی در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر کشور دارد.
وی اظهار کرد: برنامهریزی کردهایم تا پایان سال جاری ۵۰۰۰ سامانه خورشیدی ۵ کیلوواتی جدید در سطح استان، نصب و بهرهبرداری شود؛ در کنار این طرح، ۵۱ ساختگاه نیروگاه خورشیدی نیز از سوی ساتبا تعیین شده و پیمانکاران مربوطه مشخص شدهاند که تا پایان سال، عملیات اجرایی آنها به اتمام میرسد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان با بیان اینکه طرحهای توسعهای نیروگاههای تجدیدپذیر نویدبخش توسعه پایدار و اشتغالزا در مناطق شمالی و جنوبی استان است، اضافه کرد: پیک مصرف برق در تابستان ۱۴۰۴ حدود ۲۲۸۰ مگاوات بوده در حالی که ظرفیت تولید استان در همان زمان ۱۳۵۰ مگاوات بوده است؛ برنامه ما این است که تا پایان سال، حدود ۳۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید را وارد مدار تولید کنیم و در افق یکی دو سال آینده نیز با بهرهبرداری از طرحهای در دست اجرا، حدود ۱۰۰۰ مگاوات ظرفیت جدید به شبکه برق استان افزوده شود تا ناترازی فعلی جبران گردد.
ویبا اشاره به پتانسیلهای فراوان سیستان و بلوچستان در توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، گفت: از همه شرکتها و سرمایهگذاران دعوت میکنیم برای بهرهگیری از این فرصتها به استان بیایند؛ زمینهای مورد نیاز آماده واگذاری است و شرکت برق آمادگی کامل دارد تا از حضور سرمایهگذاران در این عرصه حمایت کند؛ با حمایتهای صورتگرفته از سوی استانداری و صنعت برق استان، تمامی شرایط برای سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر فراهم شده است. سیستان و بلوچستان با برخورداری از بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در سال، ظرفیت عظیمی در حوزه انرژی خورشیدی دارد که این موهبت الهی، زمینهای بسیار مناسب برای سرمایهگذاری در حوزه برق پاک فراهم کرده است.
رئیسی با اشاره به پیشرفتهای حوزه انرژی بادی گفت: در منطقه میل نادر، هماکنون ۵۰ مگاوات انرژی بادی در حال تولید است و نیروگاه ۶۳۰ مگاواتی نیز با حضور وزیر نیرو کلنگزنی شده است؛ طبق برنامهریزی انجامشده، قرار است هر سال حدود ۲۰۰ مگاوات از این نیروگاه وارد مدار تولید شود.
وی با بیان اینکه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر نقش بسزایی در برقرسانی به مناطق صعبالعبور دارد، عنوان کرد: چندین روستای جنوب استان، بهویژه در شهرستانهای فنوج، بنت، نیکشهر، راسک، سرباز، از طریق پنلهای خورشیدی به برق پایدار دست یافتهاند؛ برای برقرسانی به چنین روستاهایی از طریق توسعه خطوط برق، باید خط ۲۰ کیلوولت در مسیرهای طولانی احداث شود که هزینهای بین ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان در پی دارد؛ درحالیکه با احداث سامانههای خورشیدی، همین میزان اعتبار با حدود ۱ تا ۲ میلیارد تومان تأمین میشود.
این مقام مسئول با اشاره به حمایت از کشاورزان در استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر عنوان کرد: در حال توافق با وزارت نیرو هستیم تا سرمایهگذاران در بخش کشاورزی و صنعت را جذب کنیم؛ اگر کشاورزان بتوانند حدود ۸۰ درصد برق مورد نیاز خود را از انرژی خورشیدی تأمین کنند، برق مصرفی آنان رایگان محاسبه میشود و شرکت برق نیز مازاد تولید را از آنان خریداری خواهد کرد؛ با اجرای این طرح، در زمان اوج مصرف نیز برق کشاورزان قطع نخواهد شد و این امر هم به نفع بهرهبرداران است و هم به پایداری شبکه کمک میکند.
رئیسی در ادامه خاطرنشان کرد: در حال پیگیری هستیم تا بهجای صرف هزینههای کلان برای توسعه خطوط برق در مناطق فاقد شبکه، از انرژیهای خورشیدی برای تأمین برق پایدار استفاده کنیم. این روش مقرونبهصرفه، پاک و پایدار است و در آیندهای نزدیک بهصورت گسترده در استان اجرایی خواهد شد؛ بهمنظور تسهیل سرمایهگذاری، با دستور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان، زمین مورد نیاز برای احداث نیروگاههای خورشیدی بهصورت رایگان در اختیار سرمایهگذاران قرار میگیرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تصریح کرد: تمامی مجوزها و تسهیلات لازم برای سرمایهگذاری در بخش انرژی خورشیدی فراهم شده و موانع اداری تا حد ممکن برطرف گردیده است.
وی در پایان گفت: در صنعت برق استان و مجموعه استانداری ارادهای واقعی برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر وجود دارد و ما با تمام توان از حضور سرمایهگذاران در این عرصه حمایت خواهیم کرد؛ هر سرمایهگذاری که به استان مراجعه کند، میتواند از پشتیبانی جامع و کامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان برخوردار شود.