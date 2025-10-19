امروز آخرین مهلت قانونی برای استعفای داوطلبان انتخابات شورا‌های اسلامی شهر

رئیس ستاد انتخابات استان با تأکید بر لزوم رعایت دقیق تقویم انتخاباتی گفت: طبق قانون انتخابات، مقامات و مشاغل همتراز، تنها در صورتی می‌توانند در انتخابات پیش‌رو ثبت‌نام کنند که حداکثر تا پایان روز ۲۷ مهر، استعفای خود را ثبت و در سامانه مربوطه بارگذاری کرده باشند.