رئیس ستاد انتخابات استان با تأکید بر لزوم رعایت دقیق تقویم انتخاباتی گفت: طبق قانون انتخابات، مقامات و مشاغل همتراز، تنها در صورتی میتوانند در انتخابات پیشرو ثبتنام کنند که حداکثر تا پایان روز ۲۷ مهر، استعفای خود را ثبت و در سامانه مربوطه بارگذاری کرده باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ محمد حمیدی گفت: ثبتنام داوطلبان شوراهای اسلامی شهر از ۲۱ دیماه آغاز میشود و تا ۲۷ دی ادامه خواهد داشت. زمان ثبتنام داوطلبان شوراهای اسلامی روستا نیز متعاقباً اعلام خواهد شد.
هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، روز یازدهم اردیبهشتماه ۱۴۰۵ بهصورت همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.