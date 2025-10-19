به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بهروز الیاسی گفت: در راستای تغذیه بهینه گیاهی و افزایش بهره‌وری، استان همدان از ابتدای سال‌جاری تاکنون، از مجموع ۱۰۷هزار و ۸۰۸ تُن سهمیه تخصیصی کود اوره، موفق به جذب و توزیع ۶۳ هزار تن کود شیمیایی شده که این میزان جذب معادل ۵۸.۵ درصد از سهمیه تخصیصی بوده و استان همدان را در صدر جدول جذب کود اوره در کشور قرار داده است.

او افزود: عملکرد استان همدان در جذب حداکثری کود اوره، نتیجه همکاری مؤثر میان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، شبکه توزیع و بهره‌برداران بخش کشاورزی استان است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با اشاره به نقش کلیدی کود اوره در افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی، تاکیدکرد: تأمین به‌موقع و توزیع هدفمند نهاده‌های کشاورزی از جمله کود اوره، نقش مهمی در ارتقای عملکرد مزارع و باغات استان دارد که کشاورزان همدانی با استقبال از برنامه‌های حمایتی، در جذب سهمیه‌ها مشارکت فعال داشته‌اند.

الیاسی افزود: کود اوره توزیع‌شده در استان به‌صورت یارانه‌ای در اختیار کشاورزان قرار گرفته است به‌طوری که کشاورزان تنها ۴۴ درصد از قیمت تمام‌شده این کود را پرداخت می‌کنند و ۵۶ درصد باقی‌مانده توسط دولت به عنوان یارانه تأمین می‌شود.