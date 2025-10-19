رقابت‌های ورزشی چندگانه‌ با حضورجانبازان و توانیابان شهرستان‌های میاندوآب، مراغه و بناب درمیاندوآب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به مناسبت گرامیداشت هفته پارالمپیک رقابت‌های چندگانه‌ای بین جانبازان و توانیابان شهرستان‌های میاندوآب، مراغه و بناب به میزبانی شهرستان میاندوآب برگزار شد .

در این مسابقات که در سالن ورزشی امام خمینی (ره) میاندوآب ترتیب یافت نفرات برتر این دوره از رقابت‌ها به شرح زیر معرفی گردیدند:

مچ اندازی: جانباز گرامی کاظم بهمنی

تنیس روی میز: جانباز گرامی سیاوش پیشدست

تیراندازی: جانباز گرامی عبدالحسین قراجه داغی

دارت: جانباز گرامی دلاور داداش پور

همچنین در رشته والیبال شهرستان‌های بناب، میاندوآب و مراغه به ترتیب موفق به کسب مقام‌های اول تا سوم این مسابقات شدند.