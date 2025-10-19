به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دهقان با اشاره به اینکه فعالیت این افراد به قصد کشف گنج بوده، گفت: این افراد با هدف کشف اشیای عتیقه و گنج، در حال حفاری شبانه بودند که با هوشیاری نیرو‌های انتظامی، محل اختفای آنها شناسایی و عملیات دستگیری با موفقیت صورت گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مهریز گفت: در جریان بازرسی از محل، ابزارآلات حفاری و سایر تجهیزات مرتبط کشف و برای متهمان پرونده تشکیل شد و سیر رسیدگی قضایی در حال انجام است.

دهقان، با تأکید بر برخورد قاطع با تخریب‌کنندگان آثار تاریخی و حفاران غیرمجاز گفت: حفظ میراث فرهنگی وظیفه‌ای همگانی است و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در این زمینه، موضوع را سریعاً به پلیس اطلاع دهند.