با حضور معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی، عملیات اجرایی باند دوم محور خلیل‌آباد به بردسکن آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی ، این طرح به طول ۱۷ و نیم کیلومتر با اعتبار ۷۵۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته و قرار است بخشی از آن تا پایان امسال به بهره برداری برسد.

سید عبدالله ارجائی در مراسم آغاز عملیات اجرایی این طرح گفت: با پیگیری‌های مستمر و جهش چند برابری در تخصیص اعتبارات، طرحهای باند دوم محور‌های شادمهر به کاشمر و خلیل‌آباد به بردسکن وارد مرحله اجرایی شده‌اند.

وی هدف از اجرای این طرح را ارتقای ایمنی و کاهش تصادفات در محور‌های پرتردد استان خراسان رضوی ذکر کرد و افزود: محور‌های سه‌راهی شادمهر تا کاشمر، خلیل‌آباد تا انابد و درونه از جمله مسیر‌های پرحادثه استان بوده و تأمین ۱۰۰ درصدی اعتبار این طرحها نشان‌دهنده عزم جدی دولت در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی هم با اشاره به وجود بیش از ۲۰ هزار کیلومتر انواع راه در سطح استان، اعلام کرد: هم اینک ۴۷۰ کیلومتر طرح باند دوم در استان در حال اجراست که بیشترین جهش اعتباری مربوط به محور‌های شادمهر – کاشمر و خلیل‌آباد – بردسکن است.