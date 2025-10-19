پخش زنده
امروز: -
امروز فرماندار سلماس و سرپرست فرمانداری تکاب برای پاسخگویی به سؤالات مردم در سامانه سامدحضور مییابند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ فرماندار شهرستان سلماس و سرپرست فرمانداری شهرستان تکاب از ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۲:۰۰ با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) و از طریق تلفن ۱۱۱ بهصورت مستقیم پاسخگوی تماسهای مردم عزیز خواهند بود.
این برنامه با هماهنگی و برنامهریزی دفتر بازرسی استانداری و در اجرای نظامنامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد و تبیین اهداف دولت و تحقق مصادیق حقوق شهروندی برای استمرار تعامل مردم و دولت و پاسخگویی به درخواستها و مشکلات مردم برگزار می شود.