به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق‌آبی خوزستان گفت: با توجه به عمر بیش از شصت سال این ترانسفورماتور و به‌منظور افزایش ظرفیت واحد‌های نیروگاه دز، عملیات بازطراحی، نوسازی و مونتاژ مجدد اکتیو پارت ترانسفورماتور قدرت با موفقیت انجام شد.

سید مهران اسدی افزود: در این اقدام فناورانه، ضمن حفظ هسته اصلی ترانسفورماتور، توان نامی آن از ۸۵ به ۱۰۵ مگاولت‌آمپر افزایش یافته و تمامی سیم‌پیچ‌ها و عایق‌های داخلی به‌طور کامل بازساخته و جایگزین شدند. همچنین پس از تکمیل مراحل مونتاژ، اکتیو پارت جدید درون تانک ترانسفورماتور نصب و تست‌های فنی لازم با موفقیت پایان یافت.

مدیرعامل شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق‌آبی خوزستان تصریح کرد: در کنار عملیات اصلی، کلیه تجهیزات جانبی شامل بوشینگ‌ها، کیسه‌ی هوا (Air Bag)، رله‌های مکانیکی و سیستم خنک‌کنندگی مورد تعویض و ارتقا قرار گرفتند تا عملکرد تجهیزات مطابق با استاندارد‌های روز صنعت برق‌آبی گردد.

وی عنوان کرد: اجرای این پروژه، که به طور کامل توسط متخصصان ایرانی انجام شد، نشان‌دهنده‌ی توان فنی و خلاقیت نیرو‌های بومی در نوسازی تجهیزات حیاتی نیروگاه‌ها است و نقش مهمی در افزایش پایداری شبکه سراسری برق و به‌روزرسانی زیرساخت‌های تولید انرژی برق‌آبی کشور دارد.

وی گفت: نوسازی ترانسفورماتور اصلی نیروگاه دز، گامی اساسی در جهت افزایش کارایی، اطمینان و بهره‌وری واحد‌های تولیدی و مصداق بارز استفاده از ظرفیت‌های داخلی در راستای توسعه پایدار صنعت برق کشور است.

سد دز دارای هشت واحد با توان ۶۵ مگاواتی است که با بهینه سازی تمام هشت واحد نیروگاهی در مجموع ۲۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق این نیروگاه افزوده می‌شود.

نیروگاه دز با قرار گرفتن در نقطه ژرف شبکه تولید و توزیع برق وظیفه سنگینی در پایداری شبکه و استمرار تولید برق به ویژه در فصل تابستان دارد.