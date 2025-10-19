به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سردار احمدرضا رادان در حاشیه سفر به کیش برای حضور در مراسم گرامیداشت شهدای فراجا، گفت: با رصد دقیق اطلاعاتی با مشارکت، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فراجا، امنیت مرز‌های کشور در بهترین حالت خود قرار دارد.

او با بیان اینکه آمادگی دفاعی جمهوری اسلامی ایران در عالی‌ترین وضعیت قرار دارد خطاب به دشمنان گفت: اشتباه محاسباتی نکنند.

فرمانده کل فراجا درباره امنیت داخلی هم گفت: با اقداماتی که پلیس برای مقابله با برهم زنندگان نظم و امنیت (اشرار و اراذل اوباش) کرده است کمتر کسی جرأت ایجاد رعب و وحشت دارد و آنها هم بدانند برخورد قاطعی با اراذل و اوباش خواهد شد.