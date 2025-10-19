به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پایگاه اطلاع‌رسانی‌هلال‌احمر مازندران اعلام کرد: گزارشی از سوی مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان مبنی بر مفقودی فرد ۷۴ ساله در منطقه جنگلی ترز اعلام و یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات کلیج خیل، یک تیم پشتیبان به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

بر اساس این گزارش جسد فرد مفقود شده بعد از ۷ ساعت جست‌و‌جو ساعت ۱۵:۳۰ کشف و در حضور خانواده فرد و نیروی انتظامی تحویل مراجع قضایی شد.