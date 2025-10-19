پخش زنده

تالارهای بورس کالای ایران امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه میزبان عرضه ۲ میلیون و ۵۹۹ هزار و ۹۷۸ تن محصول است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بخش عمده عرضههای امروز بورس کالا مربوط به سیمان، سنگ آهن، مواد پتروشیمی و فرآوردههای نفتی، و همچنین محصولات صنعتی و صادراتی است.
امروز تالار سیمان شاهد عرضه یک میلیون و ۵۵ هزار و ۶۹ تن سیمان است.
در تالار حراج باز نیز ۶۶۸ هزار و ۳۰۰ تن محصول شامل ۴۹۲ هزار و ۳۰۰ تن سنگ آهن دانه بندی و کنسانتره سنگ آهن، ۱۷۰ هزار تن وکیوم باتوم، ۳ هزار تن مس و ۳ هزار تن مواد شیمیایی روی تابلو میرود.
در تالار صنعتی ۶۴۷ هزار و ۲۷۵ تن محصول روی میز فروش میرود. این محصولات شامل ۴۸۲ هزار تن سنگ آهن، ۱۳۸ هزار تن آهن اسفنجی، ۲۰ هزار و ۷۲۵ تن آلومینیوم، ۵ هزار تن مس و یک هزار و ۵۵۰ تن روی است.
تالار صادراتی کیش نیز میزبان عرضه ۱۴۷ هزار و ۲۰ تن محصول است. ۵۸ هزار و ۵۰۰ تن کلینکر، ۵۴ هزار و ۲۰۰ تن سیمان، ۳۲ هزار و ۳۲۰ تن قیر و ۲ هزار تن فولاد از محصولات عرضه شده در این تالار است.
در تالار پتروشیمی و فرآوردههای نفتی ۸۱ هزار و ۹۲۲ تن مواد شیمیایی و پلیمری، لوب کات، روغن، قیر و گازها و خوراکها عرضه میشود.
۳۹۲ تن مواد پلیمری و ضایعات نیز در تالار فرعی عرضه میشود.