به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بخش عمده عرضه‌های امروز بورس کالا مربوط به سیمان، سنگ آهن، مواد پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، و همچنین محصولات صنعتی و صادراتی است.

امروز تالار سیمان شاهد عرضه یک میلیون و ۵۵ هزار و ۶۹ تن سیمان است.

در تالار حراج باز نیز ۶۶۸ هزار و ۳۰۰ تن محصول شامل ۴۹۲ هزار و ۳۰۰ تن سنگ آهن دانه بندی و کنسانتره سنگ آهن، ۱۷۰ هزار تن وکیوم باتوم، ۳ هزار تن مس و ۳ هزار تن مواد شیمیایی روی تابلو می‌رود.

در تالار صنعتی ۶۴۷ هزار و ۲۷۵ تن محصول روی میز فروش می‌رود. این محصولات شامل ۴۸۲ هزار تن سنگ آهن، ۱۳۸ هزار تن آهن اسفنجی، ۲۰ هزار و ۷۲۵ تن آلومینیوم، ۵ هزار تن مس و یک هزار و ۵۵۰ تن روی است.

تالار صادراتی کیش نیز میزبان عرضه ۱۴۷ هزار و ۲۰ تن محصول است. ۵۸ هزار و ۵۰۰ تن کلینکر، ۵۴ هزار و ۲۰۰ تن سیمان، ۳۲ هزار و ۳۲۰ تن قیر و ۲ هزار تن فولاد از محصولات عرضه شده در این تالار است.

در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ۸۱ هزار و ۹۲۲ تن مواد شیمیایی و پلیمری، لوب کات، روغن، قیر و گاز‌ها و خوراک‌ها عرضه می‌شود.

۳۹۲ تن مواد پلیمری و ضایعات نیز در تالار فرعی عرضه می‌شود.