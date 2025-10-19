به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با توجه به رخدادهای اخیر در عرصه اقتصاد جهانی، کارشناسان بیش از پیش دستیابی به خودکفایی نسبی از مسیر ارتقاء شاخص‌های بهروری را موثرترین راه تقویت بازدارندگی کشور در حوزه امنیت غذایی عنوان می‌کنند.

غلامرضا نوری، وزیرجهاد کشاورزی با اشاره به این موضوع، اظهار داشت: کشور‌های سلطه جو از غذا به عنوان سلاح و اهرم فشار استفاده می‌کنند و برای دولت‌های غربی، غذا سلاحی موثر برای تحت فشار گذاشتن دیگران است.

وی افزود: بار‌ها شاهد بوده‌ایم که این حق اولیه و طبیعی جوامع را در قالب توافقاتی مانند غذا در برابر نفت به عنوان یک امتیاز یا پاداش به کشور‌های دیگر فروخته‌اند.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: اکنون کمتر کسی در این واقعیت تردید دارد که تامین امنیت غذایی نباید متکی به واردات صرف باشد و لازم است که دست کم مایحتاج عمومی را خودمان تولید کنیم.



