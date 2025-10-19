نمایش «بُنگ لال» به کارگردانی حجت یداللهی از امروز در فارسان روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، نمایش «بُنگ لال» به نویسندگی رضا موری و کارگردانی حجت یداللهی، از امروز در پلاتوی آموزشگاه سینمایی و تئاتر «آستاره» فارسان روی صحنه می‌رود.

نمایش «بُنگ لال» با روایتی دلنشین از عشق و امید، در بستر طبیعت زیبای بختیاری به روی صحنه خواهد رفت.

بازیگران این اثر نمایشی مریم ترابی، نادیا اکبری، رضا مرادیان، بابک طاهری، نسیم سلطانی، حجت یداللهی، بهار موسوی، فهیمه خسروی و فاطمه حیدری هستند.

از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به شهرام کوچکی و سپهر نصیری (موسیقی)، مهدیا مالکی (طراح پوستر و بروشور) و اکرم یداللهی (طراح نور) اشاره کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند این اثر نمایشی را از ۲۷ تا ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴، رأس ساعت ۱۹:۰۰ در فارسان، خیابان شهید هیبتی، جنب کلانتری، آموزشگاه سینمایی و تئاتر «آستاره» تماشا کنند.