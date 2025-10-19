سایت ۱۳۸ هکتاری طرح نهضت ملی مسکن بردسکن به محدوده شهری الحاق شده و مورد تأیید نهایی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی، در جریان بازدید از شهرستان بردسکن، اعلام کرد: این طرح واقع در شمال شهر بردسکن، پس از تصویب در کمیسیون امور زیربنایی خراسان رضوی و کمیسیون ماده ۵، مورد تأیید نهایی قرار گرفته است.

وحید داعی افزود: مراسم قرعه‌کشی برای واگذاری زمین به متقاضیان انجام شده است و پس از تهیه نقشه‌ها و اخذ پروانه‌های ساختمانی، با همکاری مسئولان شهرستان و دستگاه‌های خدمات‌رسان، عملیات آماده‌سازی این سایت به‌زودی آغاز خواهد شد.

او در ادامه با اشاره به آغاز ساخت فضای آموزشی در سایت نهضت ملی مسکن کاشمر، گفت: این اقدام با مشارکت اداره کل نوسازی مدارس استان بوده و ۵۰ درصد منابع مالی آن تأمین شده است.

طرح جوانی جمعیت در خراسان رضوی

داعی در ادامه اعلام کرد: تاکنون هشت هزار و ۶۳۹ متقاضی طرح جوانی جمعیت زمین خود را تحویل گرفته‌اند و تا پایان امسال، برنامه‌ریزی شده است تا ۸۰۰ قطعه زمین دیگر با همکاری دستگاه‌های اجرایی به متقاضیان واگذار شود.