رینگ داخلی بازار فیزیکی در ۲۷ مهر میزبان عرضههای متعددی از فرآوردههای هیدروکربوری خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد: از مهمترین عرضهها به لحاظ حجمی میتوان به برنامه عرضه ۸ هزار تن حلال ۵۰۲ شرکت پتروشیمی بیستون، ۳ هزار تن نفتای سبک شرکت پالایش نفت کرمانشاه و ۳ هزار تن بلندینگ نفتا شرکت پتروشیمی بیستون اشاره کرد.
همچنین در روز ۲۶ مهر، بورس انرژی ایران با ثبت ۱۲ هزار و ۲۹۵ میلیارد ریال ارزش معاملات، آغاز پررونقی برای هفته رقم زد.
پالایش نفت کرمانشاه در صدر فروشندگان رینگ داخلی
بررسی دادههای معاملاتی رینگ داخلی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران از فروش مجموعا ۶ هزار و ۲۶۴ تن محصول در زیرگروه نفت، گاز و سایر حاملهای انرژی و ثبت مجموع ارزشی معادل ۲ هزار و ۲۱۴ میلیارد ریال در این رینگ در ۲۶ مهر حکایت دارد.
شرکت پالایش نفت کرمانشاه در این روز ۳ هزار تن حلال ۴۰۲ را با قیمت پایهای برابر ۴۸۳ هزار و ۲۷۴ ریال به ازای هر کیلوگرم در رینگ داخلی عرضه کرد؛ با توجه به استقبال متقاضیان و فروش کل محصول عرضه شده در قیمت پایه، این معامله مجموع ارزشی معادل هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال را رقم زد و در صدر برترین فروشندگان این رینگ به لحاظ حجم و ارزش فروش محصول قرار گرفت.
معاملات ابزارهای مالی
مجموع ارزش ریالی مربوط به ابزارهای مالی در ۲۶ مهر به ۷۲۶ میلیارد ریال رسید. تابلو صندوق سرمایهگذاری قابل معامله در بازار اوراق بهادار میزبان دادوستد واحدهای صندوق سینرژی در این روز بود، این معاملات مجموع ارزشی معادل ۴۸۱ میلیارد ریال رقم زد.
همچنین در این روز ۲ هزار و ۷۶۰ ورقه گواهی ظرفیت نقدی در تابلو گواهی ظرفیت در بازار اوراق بهادار بورس انرژی ایران دادوستد شد که این معاملات به ثبت مجموع ارزشی معادل ۲۴۵ میلیارد ریال انجامید.