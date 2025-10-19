پخش زنده
امروز: -
استاندار کردستان گفت: تا زمان رفع مشکل ناترازی، روزهای پنجشنبه فعالیت همه دستگاههای اجرایی استان بهصورت دورکار خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، آرش زرهتن لهونی افزود: تعطیلی ۲ روز متوالی در هفته، علاوه بر صرفهجویی در مصرف انرژی به واسطه خاموشی سیستمهای سرمایشی و گرمایشی ادارات، موجب افزایش بهرهوری کارکنان نیز خواهد شد.
وی با بیان اینکه در سایر روزهای هفته نیز ساعات کاری طبق روال رعایت میشود، از همه دستگاههای اجرایی دارای ماشینآلات برفروبی و تجهیزات زمستانه خواست نسبت به تعمیر، آمادهسازی و اعلام موجودی امکانات خود به ادارهکل مدیریت بحران استانداری اقدام کنند.
زرهتن لهونی اضافه کرد: تصمیمگیری درباره تعطیلی مدارس بهدلیل شرایط جوی در حوزه اختیارات فرمانداران است، اما شایسته است این تصمیمات با هماهنگی مدیرکل آموزشوپرورش استان اتخاذ شود.