زنگ ورزش و تربیت بدنی در هنرستان تربیت بدنی شهرضا نواخته و المپیاد ورزشی درون مدرسهای هم در این هنرستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان شهرضا گفت: این المپیاد با شرکت ۱۰۰ نفر هنرجو در ۱۰ رشته ورزشی برگزار میشود.
مرتضی نصرتی افزود: اجرای رژه ورزشی هنرجویان، تیراندازی با تیر و کمان و مسابقه فوتبال دستی بین مسئولان و هنرجویان از برنامههای این مراسم بود.
وی اجرای طرح پهلوان سعید طوقانی در رشتههای باستانی و پهلوانی در مدارس، برگزاری انتخابات انجمنهای ورزشی درون مدرسهای، اجرای طرح مهارت آموزی ورزشی هر پایه یک رشته در مدارس، تجلیل از خانواده شهدای ورزشکار فرهنگی و افتتاح زمین چمن مصنوعی را از برنامههای هفته تربیت بدنی در مدارس شهرضا برشمرد.