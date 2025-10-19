پخش زنده
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه راهبرد ملی کشور باید ساخت ایران هوشمند و بهرهگیری از فناوری برای ارتقاء کیفیت زندگی مردم و رشد اقتصادی باشد، گفت: دستیابی به جایگاه نخست علمی و فناوری در منطقه، تنها با انسجام، همدلی و همافزایی میان دستگاهها و نهادهای مختلف، امکانپذیر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد رضا عارف در نشستی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیر شورای عالی فضای مجازی و مدیران ارشد دستگاههای مرتبط، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر سرمایه انسانی جوان، متخصص و متعهد، میتواند در مسیر تحول دیجیتال گامهای بلندی بردارد.
معاون اول رئیس جمهور تأکید کرد: باید از ظرفیتهای فناورانه برای افزایش بهرهوری اقتصادی، بهبود خدمات عمومی، و ارتقای امنیت سایبری کشور استفاده کرد تا مردم اثر فناوری را در زندگی روزمره خود احساس کنند.
وی با اشاره به برنامه سهساله دولت برای توسعه علمی و فناوری، افزود: تحقق اهداف ملی در این حوزه نیازمند تأمین مالی پایدار، حضور فعال بخش خصوصی و همافزایی بینبخشی است.
عارف تأکید کرد: در دولت چهاردهم، بستر تحقق شعار «ما میتوانیم» بیش از هر زمان دیگری فراهم شده است و باید از اختلافات جزئی عبور کرد تا کشور به سمت آیندهای هوشمند و فناورانه حرکت کند.
در ادامه این نشست، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ظرفیتهای عظیم کشور در حوزه فناوری، گفت: فناوری، نهتنها زیرساخت توسعه اقتصادی، بلکه موتور محرک عدالت اجتماعی و رفاه ملی است. امروز میتوانیم با هوشمندسازی خدمات، افزایش شفافیت، کاهش هزینهها و ارتقای امنیت دادهها، کیفیت زندگی مردم را متحول کنیم.
هاشمی افزود: تحول فناورانه در ایران باید به گونهای پیش برود که مردم در سادهترین امور زندگی ـ از آموزش و سلامت گرفته تا حمل و نقل و خدمات مالی ـ ثمرات آن را بهروشنی احساس کنند. این هدف زمانی محقق میشود که فناوری در خدمت مردم و اقتصاد ملی و نه در حاشیه، قرار گیرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر نگاه فرصتمحور این وزارتخانه، تصریح کرد: توسعه فناوریهای نوین، بهویژه در حوزه امنیت سایبری و هوشمندسازی، نه تهدید، بلکه فرصت طلایی برای جهش اقتصادی و ارتقای جایگاه ایران در منطقه است.
در پایان این نشست، حاضران بر ضرورت سرمایهگذاری پایدار، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و ارتقای زیرساختهای ارتباطی و امنیتی کشور برای دستیابی به «ایران هوشمند» تأکید کردند.