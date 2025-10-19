به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سید محسن مصطفوی زاده گفت: این جشنواره در چند بخش تخصصی برگزار خواهد شد؛ از جمله بخش مدیریت، راهبری و توسعه سکو‌های انتشار مانند کانال‌ها، صفحات و وب‌سایت‌ها که در آن مدیران (ادمین‌ها) و بلاگر‌های فعال در حوزه‌های مرتبط با محور‌های جشنواره می‌توانند شرکت کنند.

به گفته وی، بخش تولید محتوا در فضای مجازی هم در شش حوزه شامل بازی‌های موبایلی (ویژه اندروید و iOS)، ویدئو کلیپ، موشن کلیپ، آثار گرافیکی، تولیدات صوتی (پادکست و کتاب صوتی) و آثار مبتنی بر هوش مصنوعی برگزار می‌شود. در این بخش، هنرمندان و تیم‌های خلاقی که محتوای فاخر و متناسب با محور‌های جشنواره تولید کرده‌اند، مورد داوری و تقدیر قرار خواهند گرفت.

معاون روابط عمومی و رسانه اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش با اشاره به بخش لشکرسازی ویژه طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه‌ای در این جشنواره گفت: این بخش به منظور سازماندهی فعالان فضای مجازی و افزایش حضور اثرگذار آنان در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی طراحی شده است.

مصطفوی زاده یکی دیگر از محور‌های این جشنواره را بخش آموزش سواد رسانه‌ای و فضای مجازی ذکر کرد و افزود: در این بخش تولیدکنندگان محتوای آموزشی و اساتید تأثیرگذار در ارتقای سطح سواد رسانه‌ای کارکنان و خانواده‌های نیروی هوایی تجلیل می‌شود.

وی ارتش و جنگ تحمیلی دوم، ارتش، اقتدار و امید آفرینی، ارتش، خانواده و معنویت، سرمایه اجتماعی ارتش، سرمایه اجتماعی ارتش، ارتش و حفظ تمامیت ارضی و ارتش و مهارت افزایی را موضوعات این جشنواره ویژه تولیدات و فعالان فضای مجازی دانست.

معاون روابط عمومی و رسانه اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش گفت: آثاری می‌توانند در بخش رقابتی جشنواره شرکت داده شوند که با دست‌کم یکی از محور‌های اعلام‌شده همخوانی داشته باشند.

مصطفوی زاده ادامه داد: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴ به آیدی @nahaja_jahat در پیام‌رسان‌ها ارسال کنند.