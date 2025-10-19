پخش زنده
امروز: -
دادستان عمومی و انقلاب اندیمشک در بازدید میدانی از منطقه جارمه این شهرستان، شهرداری را مکلف کرد ظرف ۱۰ روز محل جدید دفن پسماند را آماده بهره برداری کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن سپهوند گفت: با توجه به وضعیت نابسامان رهاسازی و دفن پسماندهای شهری در منطقه جارمه اندیمشک و در راستای حفظ حقوق شهروندی و سلامت مردم با حضور میدانی در سایت دفع زباله به همراه شهردار و مسئولان مرتبط شهری دستورات لازم جهت دفع اصولی و بهداشتی در این منطقه صادر شد.
وی افزود: شهرداری اندیمشک باید ظرف ده روز آینده با بهکارگیری همه ماشینآلات به صورت شبانهروزی و بر اساس مصوبات کارگروه مدیریت پسماند، محل دفن فعلی را پاکسازی، ساماندهی و محصور کرده و با ایجاد ترانشه و دفن اصولی زباله با خاک و شن، از رهاسازی و پراکندگی پسماند در اطراف جاده جلوگیری کند.
سپهوند اظهار داشت: مسدودسازی راههای فرعی محل دفن، برخورد با افراد زبالهگرد و ممنوعیت هرگونه آتشزدن پسماند از دیگر موارد الزامآور برای شهرداری اعلام شده است.
دادستان عمومی و انقلاب اندیمشک تصریح کرد: همچنین شهرداری با توجه به مصوبات کارگروه مدیریت پسماند شهرستان نسبت به پیگیری مجوز محل جدید پسماندهای شهرستان از سوی اداره منابع طبیعی و احداث و راه اندازی آن ظرف یک هفته آتی اقدام میکند.