

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، داوطلبانی که مطابق کارنامه نهایی منتشر شده در تاریخ ۱۹ مهر به صورت ذخیره اعلام و در موعد مقرر، فرم اعلام آمادگی را از طریق سامانه این مرکز تکمیل کردند، می‌توانند با مراجعه به سامانه www.azmoon.org با درج کد ملی و کد دسترسی نتیجه خود را مشاهده کنند.

ثبت نام در سامانه جامع پذیرش از ساعت ۱۰ صبح امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه آغاز می‌شود و پذیرفته شدگان می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع پذیرش به نشانی http://paziresh.iau.ir برای ثبت نام خود اقدام کنند.