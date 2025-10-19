پخش زنده
فصل کشت و ارزیابی ارقام جدید گوجهفرنگی و خیار گلخانهای مقاوم به شوری و گرما در مرکز تحقیقات زهک در شمال سیستان و بلوچستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان گفت: این طرح در راستای افزایش پایداری تولیدات گلخانهای در مناطق گرم و خشک شرق کشور و با هدف شناسایی و معرفی ارقام جدید و مقاوم به تنشهای شوری، گرما و نوسانات محیطی در شرایط منطقه سیستان اجرا میشود.
محمدرضا ناروئیراد افزود: در این طرح، رقم گوجهفرنگی "سیمینیس" (SV ۴۱۲۹ TH) و ارقام خیار "ناگین" و "الماسی" تحت شرایط کنترلشده و با بهرهگیری از فناوریهای نوین و مالچ پلاستیکی در مجتمع گلخانهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زهک کشت شده و مورد ارزیابی قرار میگیرند.
وی افزوود: روش کشت در این طرح بهصورت خاکی با آبیاری نواری (Drip Irrigation) و با استفاده از مالچ پلاستیکی است و ضمن کاهش تبخیر سطحی، موجب کنترل علفهای هرز و صرفهجویی قابل توجه در مصرف آب میشود.
ناروئیراد با تأکید بر اهمیت اجرای طرحهای تحقیقاتی متناسب با اقلیم منطقه افزود: بهرهگیری از فناوریهای نوین در کشت گلخانهای و استفاده از ارقام مقاوم میتواند نقش مهمی در پایداری تولید و افزایش بهرهوری منابع آب و خاک در منطقه سیستان داشته باشد.